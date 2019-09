Mesinge Forsamlingshus har brug for, at du fester med

Men nu appellerer forsamlingshuset igen til lokalbefolkningen: Vi har brug for, at du deltager.

Mesinge: Forsamlingshuset har brug for din hjælp, appellerede husets bestyrelse for halvandet år siden, da de indkaldte til krisemøde. Målet med mødet var nyt liv i det gamle hus.

Huset med de gode fester

- Vi holdt en forårsfest med pæn deltagelse, selvom ganske mange af deltagerne kom udenbys fra, fortæller Leif Møllgaard. Han har mange års erfaring med at få folk op af sofaerne, men han syntes, at opgaven er lidt svær på Hindsholm.

- Jeg vil gerne hjælpe forsamlingshusets bestyrelse med at sikre husets fremtid, og jeg arrangerer gerne mange flere fester, men det kræver, at der er nogen deltagere. Vi skulle jo gerne nå frem til, at Mesinge Forsamlingshus får en tradition og et ry for at være huset med de gode fester.

Så altså: Vi kan alle sammen hjælp med at sikre fremtiden for Mesinge Forsamlingshus og samtidig have det sjovt.

Høstfesten den 21. september byder på dans til Bomles Venner, der har specialiseret sig i lemming "Bamse" Jørgensens gamle hits.