Medarbejdere efter uenighed om politianmeldelse af bokser: - Vores psykiske arbejdsmiljø forringes voldsomt

Yvonne Bæk Rasmussen blev meldt til politiet af Kerteminde Kommune, efter hun i et facebbokopslag om unge og skolechef Dorte Dabelsteen blandt andet skrev: - Denne ubehagelige kvinde har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således, at deres liv er endt før nødvendigt. Foto: Leif Rasmussen

De ansatte i Kerteminde Kommune opfordrer byrådet til at bakke op om de vedtagne regler for digital mobning og chikane.

Kerteminde: Sagen om bokseren Yvonne Rasmussen, der blev meldt til politiet af Kerteminde Kommunen for et facebook-opslag, giver nu dønninger blandt de ansatte i kommunen. I et brev sendt til byrådet advarer medarbejderne om, at byrådet undergraver arbejdsmiljøet i kommunen, fordi det ikke er et enigt byråd, der bakker op om politianmeldelsen. Den uenighed betyder, at der er "stor usikkerhed" blandt de ansatte om, hvorvidt politikerne bakker op om kommunens retningslinjer for digital mobning og chikane. - Idet flere politikere ønsker anmeldelsen tilbagekaldt, skabes der nu tvivl om, hvad vi som medarbejdere i Kerteminde Kommune skal "leve med" af udokumenterbare postulater og angreb fra utilfredse borgeres side, skriver medarbejderne i brevet, der er underskrevet af medarbejdersiden i Hovedudvalget. Kerteminde Kommune valgte at politianmelde Yvonne Bæk Rasmussen, efter hun i et facebookopslag blandt andet beskyldte tidligere unge og skolechef Dorthe Dabelsteen for at være skyld i, at borgere var døde førend nødvendigt. Den politianmeldelse tog flere byrådsmedlemmer efterfølgende afstand fra. De mente, at kommunen burde gå i en dialog med Yvonne Bæk Rasmussen og eventuelt have inviteret hende på en kop kaffe, førend anmeldelsen blev sendt afsted.

Behov for retningslinjer Ifølge medarbejderne var anmeldelsen af Yvonne Rasmussen helt efter de retningslinjer for digital mobning og chikane, som er vedtaget i kommunen. Retningslinjer, der blandt andet er indført, fordi byrådet har skåret kraftigt i budgetterne. - Vi har som hovedudvalg haft behov for en retningslinje om digital chikane i erkendelse af, at vi som ansatte nemt risikerer at blive beskyldt for, at borgerne lider overlast, hvis vi er nødsaget til at give afslag på en bevilling. - Alt sammen som en konsekvens af kommunens dårlige økonomi og budgetter vedtaget i byrådet af jer. Vores psykiske arbejdsmiljø forringes voldsomt, hvis vi på forskellig vis angribes både offentligt og privat, skriver medarbejderne. Medarbejderne slutter brevet med at opfordre byrådet til at bakke op om de vedtagne retningslinjer. - Da disse er centrale i arbejdet med gode og trygge arbejdsvilkår for alle ansatte i Kerteminde Kommune.

Borgmester undrer sig Borgmester Kasper Olesen (S) kalder det forståeligt, at medarbejderne undrer sig over, at det ikke er et enigt byråd, der bakker op om kommunens retningslinjer. - Jeg kan godt forstå, at medarbejderne er frustreret. Vi har handlet ud fra de retningslinjer, hovedudvalget har vedtaget, og som byrådet har gennemgået. De retningslinjer sættet byrådet nu spørgsmålstegn ved, siger Kasper Olesen, der opfordrer byrådsmedlemmer, der ønsker, at kommunens retningslinjer for digital mobning skal ændres, til at tage sagen op i enten økonomiudvalget eller i byrådet. - Det er brandærgerligt, at den her sag er kommet derud, hvor medarbejderne sætter spørgsmålstegn ved deres bestyrelse (byrådet, red), siger Kasper Olesen.