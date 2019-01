Medarbejder på Larsen-Museet fyret: Får 150.000 mindre i tilskud

- Vi har nogle samarbejds-møder med Kerteminde Kommune med jævne mellemrum, og havde faktisk derigennem fået at vide, at der ikke ville være besparelser i år for vores vedkommende.

Kommunen fortolker samarbejdsaftale

Ifølge Erland Porsmose fortolker kommunen på samarbejdsaftalen med Nyborg kommune, når de reducerer tilskuddet. Her har man nemlig en aftale om, at man giver det samme i tilskud.

- I starten af fusionen for 10 år siden, der har man ønsket, at hvis man ville investere mere i de fyrtårne, man hver især havde, så skulle den anden kommune ikke være ansvarlig for det. Altså kort sagt, hvis Nyborg kommune gerne ville investere i Nyborg Slot, så kunne man ikke komme og sige, at Kerteminde Kommune skulle betale halvdelen og tilsvarende på Larsen-Museet. Og det har man så fra Kerteminde Kommunes side tolket sådan, at man kan spare på Larsen-Museet uden at det har nogen direkte konsekvenser for samarbejdet med Nyborg, fortæller han.