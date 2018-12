Masser af store og små historier i Kerteminde Seniorhøjskoles 2019-program

Kerteminde: Forårets tema 2019 på Kerteminde Seniorhøjskole er "Historie - historier".

Til at belyse emnet har højskolens leder, Elisabeth Løye, allieret sig med historikere, journalister og historiefortællere, som holder foredrag i tirsdagshøjskolen.

Kåre Johannessen, kendt fra historiequizzen på DR, vil forholde sig kritisk til historien med et foredrag om "Løgn og Latin, den fiktive verdenshistorie'". Janus Møller Jensen, nyudpeget direktør for Koldinghus og tidligere museumsinspektør på Nyborg Slot, vil fortælle om den Kertemindefødte præst, Ludvig Boesen, som foruden at virke som præst, også var historieskriver i 1700-tallet.

Journalisterne Thomas Ubbesen, tidligere DR, og Lars Toft Rasmussen, tidligere TV2, vil se på nyhedsstrømmens betydning for den nutidige historie og sætte spørgsmålstegn ved mediernes troværdighed.

Også Kerteminde-historie vil være på programmet, når Kurt Risskov Sørensen fortæller om 700 års byudvikling i Baronløkken, Feden og Drejet, og Malene Linelle Ipsen fortolker historier fra fynbomalernes breve og dagbøger.

Karl Krølle Nielsen fortæller Kertemindehistorier, Esther Rützou fortæller drabelige historier fra Sydfyn omkring Grevens Fejde, og teologen Peter Værum vil fortælle om at snakke med Skt. Peter i foredraget "Humor og alvor ved Himmeriges port".

Kerteminde Seniorhøjskolen program ligger klar på alle tre biblioteker i kommunen - og man kan læse mere på højskolens hjemmeside seniorkerteminde.dk.