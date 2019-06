Masser af bifald til cirkusartister fra Rynkeby Friskole

Rynkeby: Indskolingen på Rynkeby Friskole holdt forleden sin årlige cirkusforestilling. Ud over skolens øvrige elever var børnene fra Rynkeby Private Børnehus også indbudt til at se med om formiddagen - og at dømme efter bifaldet faldt forestillingen i god jord hos de fremmødte, rapporterer friskolen.

Tre gange måtte cirkusartisterne ind og bukke for publikum.

Forestillingen var den første af dagens to fremvisninger. Om eftermiddagen var det nemlig familie og venner, som fik fornøjelsen af de mange cirkusnumre. I flere uger har de små elever øvet intenst og lagt sig i selen med fremstilling af cirkusplakater, billetter og programmer. Cirkusforestillingen er et tværfagligt forløb, hvor elever og lærere trækker på både dansk, matematik og billedkunst på nye, engagerende måder.