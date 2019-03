Marsvin kan miste hørelsen: Selskab vil opstille 200 meter høje vindmøller øst for Romsø

Jammerland Bay Nearshore A/S vil stille mellem 34 og 60 havvindmøller op mellem Romsø og Reersø på Sjælland. I Kerteminde frygter man konsekvenserne for de små hvaler i farvandet.

Her er man særligt bekymrede for dette afsnit i VVM-redegørelsen:

Selskabet Jammerland Bay Nearshore A/S ønsker nemlig at opstille mellem 34 og 60 havmøller i farvandet mellem Romsø og Reersø på Sjælland.

Grøn omstilling ikke for enhver pris

I Kerteminde frygter man også, at møllerne vil forringe udsigten fra kysten.

Ifølge formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler (SF), vinder projektet dog hovedsageligt lokal opbakning:

- Vi har ikke udtrykt voldsom bekymring men derimod skrevet, at vi generelt er positive overfor den grønne omstilling og dermed også vindmøller, siger han.

Afstanden til det planlagte mølleområde fra Romsø er cirka ni kilometer, mens der er cirka 17 kilometer til Hindsholms nærmeste kyst ved Måle Strand.

Den grønne omstilling er nødvendig, men ikke for enhver pris, siger Jesper Hempler:

- Vi skal ikke ukritisk stille møller op alle steder, for der kan være naturværdier, der er stå store, at man skal tænke sig om en ekstra gang. Her mener jeg dog, at generne er så små, at det kan og bør vi leve med, uden at vores livskvalitet bliver særlig forringet.

Anderledes kritiske er de på Sjællands-siden. Her kæmper borger-foreningen "Beskyt Jammerland Bugt" indædt imod havvindmøllerne.

Hvis alt går efter planen skal havvindmølleparken installeres i 2024.