Marslev: Murerfirma er vokset ud af byen

Knudsen og Co startede for 11 år siden som et enmandsfirma. I dag har Peter Knudsen 15 ansatte og firmaet er vokset ud af privatadressen og ind i et nyt domicil i Tietgenbyen.

Marslev: - Jeg startede for 11 år siden med mig selv, mit murerværktøj, en privatbil og en trailer, fortæller Peter Knudsen, der driver murerfirmaet Knudsen og Co, der kom ud af 2018 med et rigtigt pænt regnskab.

Bruttofortjenesten voksede fra 3,5 millioner kroner i 2017 til 5,2 millioner i 2018, og overskuddet før skat voksede fra godt 800.000 kroner til en 1,1 million kroner.

- Ja, jeg er lige ved at tro, at vi bliver Gazelle-virksomhed for fjerde år i træk, bemærker han med en berettiget stolthed.

Knudsen og Co har indtil for nylig haft delt adresse med Peter Knudsens privatbolig på Odensevej i Marslev. Men det er nu blevet så stort, at han har etableret et domicil i Tietgenbyen.

Ifølge regnskabet for 2018 er der 11 ansatte i firmaet, men det tal retter Peter Knudsen hurtigt:

- Vi er faktisk 15 ansatte nu, for det går rigtigt stærkt lige i øjeblikket. Vi er kommet ind i nogle gode, store nybyggerier, og det er dem, der driver værket lige nu, selvom vi selvfølgelig også tager mindre opgaver ind, fortæller han.

Opskriften på Peter Knudsens succes er ifølge ham selv at arbejde hårdt og opføre sig ordentligt.

- Man kommer ikke sovende til det, det skal ingen hemmelighed være. Jeg har arbejdet meget og hårdt. Desuden prøver jeg altid på at behandle både mine ansatte og mine kunder ordentligt.