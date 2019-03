Kerteminde: Arbejdsmarkedsområdet i Kerteminde Kommune leverer igen et markant mindre forbrug.

Det viser regnskabet for 2018.

Det er især områderne kontanthjælp og integration, der har påvirket i positiv retning.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kerteminde Kommune.

- Det er enormt bekræftende at se, at den strategi og retning vi har sat i beskæftigelsesplanen, kan ses direkte i de økonomiske resultater, siger udvalgsformand for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget Jens Gantriis.

- Det skyldes at vi har utrolig kompetente medarbejdere, der kan eksekvere den politiske retning, siger Jens Gantriis.

Kerteminde Kommunes retning med at lave virksomhedspraktikker, hvor der er mulighed for job efterfølgende, giver også et fald på beskæftigelsesindsatsen. Det imponerende økonomiske resultat underbygger den seneste benchmark (Et benchmark er et sammenligningsgrundlag, red.) fra beskæftigelsesministeren, hvor Kerteminde Kommune er den kommune i landet der udvikler sig mest.