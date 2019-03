Mark Miari er Gazelle: Autohuset Fyn er vokset fra en til 16 medarbejdere på syv år

Det hele startede for parret med, at de købte en ruin af et hus i Marslev i 2007, medens han var i mekanikerlære, og hustruen passede to jobs for at få det hele til at hænge sammen.

Det bliver det tredje værksted i Autohuset Fyn-kæden, som ejes og drives af Ann og Mark Miari. Parret har løbet af blot syv år bygget et lille imperium op fra et værksted med en enkelt mekaniklærling i mesterlære til nu 16 ansatte fordelt på snart fire værksteder . Den hurtige vækst blev da også i 2018 belønnet med en titel som Gazelle-virksomhed .

Nordøstfyn: Efter at have ligget tomt i lang tid kommer der nu endelig igen liv i autoværkstedet, der er bygget i tilknytning til Shell-tanken i Langeskov. Håndværkere er i øjeblikket i gang med at renovere værkstedet, og den 1. april åbner Autohuset Fyn .

Marslev: Autohuset Fyn er på vej med to nye servicer til sine trofaste kunder.- Vi tilbyder nu, at hvis man får passet sin bil med service hos os, får kunden til gengæld gratis vejhjælp, fortæller Mark Mairi. - Desuden indfører vi som noget nyt en vagttelefon, så man frem til klokken 20 kan komme til at aflevere sin bil til reparation og hente en kundebil i stedet - og det gælder alle dage inklusive lørdag og søndag. Vi vil gerne være der for vore kunder, og vi ved, at for mange af dem er det afgørende, at de kan tage bilen og køre på arbejde om morgenen. I forvejen har Autohuset tilbud om, at de kommer over hele Fyn og henter bilen og stiller en kundebil i stedet, når det gælder dagsopgaver som for eksempel udskiftning af udstødning, reparation af bremser, serviceeftersyn og lignende. Og skulle det komme til at strække sig over flere dage, så kan man jo kundebilen. Autohuset har 20 af dem, så Mark Miari regner med, at det rækker.

- Jeg fik mulighed for at leje mig ind i et værksted på Cikorievej, hvor Nem Bilsyn lejede sig ind i den anden halvdel. Så kunne jeg køre nogle af de biler, vi fik ind i Marslev, ud og reparere dem på Cikorievej.

- Vi siger jo stort set aldrig nej til en kunde, for vi vil jo nødigt sende dem videre, og vi vil gerne hjælpe alle dem, der henvender sig, så jeg var nødt til at finde mere plads, forklarer han.

Det gik helt godt for Mark Miari og hans lærling, så allerede i 2014 var der for lidt plads på værkstedet i Marslev, og ventetiden var også blevet for lang for kunderne.

For de 600.000 kroner, de gav for huset, fulgte en stor grund og et værkested, der var lige så faldefærdigt som huset, med. Og da Mark Miari i 2012 syntes, at nu havde han lidt erfaring, og der var blevet råd til at investere, satte parret det gamle autolakerer-værksted i stand og åbnede deres eget autoværksted. Ann Miari passede kontoret, medens Mark Miari reparerede biler.

Marslev: Autohuset Fyn - det faktisk startede med mere beskedent at hedde Autohuset Marslev - har også i deres regnskaber præsteret hastig vækst, så det nu er en virksomhed med et millionoverskud.Faktisk lød overskuddet i 2017 på 1.441.655 kroner, men allerede i 2016-regnskabet kom overskuddet over 1 million kroner - nemlig 1.184.168 kroner. Det var lidt af et spring i forhold til 2015, hvor overskuddet var på 665.751 kroner, og i 2014 var det "kun" på 454.416 kroner.

20 millioner kroner domicil

Og det gik fortsat fremad for det energiske par, og Mark Miari var på udkig efter mere plads, da han i 2016 fik øje på en grund på Nyborgvej.

- Jeg sagde til Ann, at det var en helt perfekt placering. Ja, den er god med dig, svarede hun, for hun troede slet ikke, det kunne lade sig gøre, griner han.

Han var tændt på tanken og ringede til Odense Kommune, som svarede, at det da nok var tænkeligt, at den en dag blev til salg. De lovede at ringe til ham, når det en gang blev aktuelt, og det løfte holdt de. Grunden kom i udbud, og Mark Miari gav bedste bud og fik den.

- Så stod vi der med en grund, og jeg vidste, at placeringen var god - men det var jo i en helt anden kaliber, end vi hidtil havde arbejdet i. Så vi snakkede om det, snakkede med banken, der var meget positive, og planerne voksede og voksede, mindes han.

Det endte med at blive en 20 millioner kroners investering i fire store haller. To af dem er udlejet til henholdsvis AdinMotion og CC Cars, og to haller bruger han selv - bortset fra et mindre hjørne, der er udlejet til Nem Bilsyn. I hallerne har Mark Miari en afdeling for forsikringsskader og rustarbejde, et dækcenter samt et stort autoværksted, og der blev ansat flere folk. Til gengæld blev værkstedet på Cikorievej lukket.

Ved siden af den imponerende fremgang i virksomheden har Ann og Mark Miari også to piger og en dreng at sørge for.

- Vi prioriterer både familie og arbejde og ikke så meget andet. Vi tager en gang imellem ud og spiser. Ellers nyder vi bare familielivet herhjemme sammen med børnene, og i stedet for dyre ferierejser har vi altid foretrukket camping.