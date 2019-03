Manuskriptforfatter bag Dronningen vender hjem til Kerteminde: Mød hende i biografen

Kerteminde: Manuskriptforfatter Maren Louise Käehne er opvokset i Kerteminde og kommer i byens biograf fredag 29.marts kl. 19.

Hun indledte sin spillefilmskarriere som manuskriptforfatter med i 2016 at vinde en Bodil for årets bedste manuskript sammen med May el-Toukhy for debutfilmen "Lang historie kort".

Käehne er aktuel med dramaet Dronningen med Trine Dyrholm i hovedrollen som en succesfuld advokat, der pludselig risikerer at sætte sit liv over styr.

Maren Louise Käehne fortæller i biografen i Kerteminde om manuskriptarbejdet med Dronningen, og hun vil være til stede før og efter filmen. /SH