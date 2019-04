Mand truede butiksansatte og spyttede på politiet

Fredag aften klokken 20.20 blev Fyns Politi kaldt ud til Syvstjernen i Munkebo, hvor en 40-årig mand fra lokalområdet optrådte truende over for personalet i den lokale Rema 1000. Politiet var nødt til at anholde ham, da han fortsatte sin adfærd. Han blev sigtet for overtrædele af ordensbekendtgørelsen samt efter retsplejeloven for ikke at ville oplyse navn og fødselsdato.

Han råbte desuden ukvemsord mod politifolkene og blev samtidig sigtet for vold mod tjenestemand, da han spyttede en betjent i hovedet. Han blev sat i detentionen og blev løsladt igen lørdag morgen.