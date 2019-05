Mand fra Nordøstfyn filmede og fotograferede over 1500 gange sin nøgne mindreårige steddatter og 6-årig i SFO: - Det var spændingen i det

Erstatningerne søges for tort i forbindelse med krænkelsen. Den 50-årige mand er tiltalt for at have været i besidddels af billeder og videoer af nøgne mindreårige og for at have krænket blufærdigheden hos de forurettede - med skærpende omstændigheder som følge af forurettedes aldre under 15 år. Arkivfoto: Michael Bager