Magikeren fra Måle: Leverer laks til landets bedste restauranter

Idyllisk ser det ud, Røgeriet Hindsholm. Ingen tvivl om det. Det stråtækte husmandssted med rødt bindingsværk er omgivet af en frodig have. På terrassen står store italienske krukker med urter: rosmarin, salvie, timian, estragon. Bierne er i gang med sommerens sysler.

Ved havebordene er der plads til små 30 gæster, og indehaver Per Knuppert må hver uge sige nej til mange, der gerne vil indtage en frokost i de smukke omgivelser. For ham er restauranten en bibeskæftigelse. Passionen ligger et andet sted: Røgeovnene, som han har bygget i haven bag ved butikken.

- Vi skal ikke derhen, hvor vi bliver en restaurant med et røgeri. Vi er et røgeri, der serverer lidt mad, slår Per Knuppert fast.

Røgeriet har eksisteret i seks år. Forretningen tog for alvor fart, da nogle af Danmarks bedste kokke fik øjnene op for Pers koldrøgede laks.

- I begyndelse havde vi ikke en rigtig butik. Jeg producerede ikke ret meget, og vi solgte mest til folk, der kom forbi samt nogle private inde i Måle og Kerteminde. En dag kom en herre forbi og købte noget laks. Efter et par timer kom han tilbage og ville have lov til at trykke min hånd. Han fortalte, at det var den bedste koldrøgede laks, han havde smagt, og han bad mig om at ringe til et nummer, som han havde noteret på en seddel, fortæller Per Knuppert og tager et hiv af sin cigaret.

Sedlen fik lov til at hænge på opslagstavlen et par måneder, inden Per besluttede sig for at undersøge, hvad det var for noget. Det viste sig, at telefonnummeret var til den færøske restaurant Koks, som på det tidspunkt blev spået en stor fremtid og som i dag har to Michelinstjerner.

- Jeg ringede til dem, og jeg kan huske, at køkkenchefen sagde: "Det var du sgu længe om". Og så begyndte jeg at levere laks til dem. Det var lidt hardcore, husker Per Knuppert.