Mændenes favorit bor i Kerteminde: Blev stripper ved et tilfælde

Kerteminde: Hun bor i et af Kertemindes mest ordinære parcelhuskvarterer. I en gulstens-villa fra 80'erne med egen have, kæreste og tre røde katte. Hvor naboerne dyrker kartofler i snorlige rækker, og hvor man holder øje med, om hækken er klippet inden sankthans. Til daglig arbejder hun som veterinærsygeplejerske. Men ellers er der ikke meget ordinært over 36-årige Mette Mi Søgaard - alias Holly Fjollemizz.

Man ser det allerede ved et kig ind i carporten, hvor der holder en lilla Audi A1 med nummerpladen "utidig." Derefter på postkassen, hvor en tekst deklarerer, at der også bor tre katte ved navn Fede Mogens, Leif og Inga.

Mette Mi Søgaard elsker nemlig fest og farver, skæg og ballade. De sidste 15 år har hun arbejdet som stripper ved siden af sit job på en lokal dyreklinik, og de seneste to år er hun røget helt til tops som Årets Side 9-pige i Ekstra Bladets landskendte konkurrence.

- Det gør mig så stolt, at jeg i min alder kan slå de helt unge piger af banen. De piger, der er mere naturlige og lidt blødere scorer bare højere i dag. Det er en tendens, jeg ser flere steder. Jeg har lidt former, uden at det er for meget, og det er nok noget, mændene kan relatere til, fortæller Mette Mi Søgaard.