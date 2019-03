Mads Mikkelsen-film spiller i Kerteminde

Kerteminde: Artic er en film med den danske filmstjerne Mads Mikkelsen i hovedrollen, og den er nu aktuel i Kerteminde Kino.

Filmen handler om den danske forsker Overgård, der styrter ned i området omkring Nordpolen.

For at overleve må han snart påbegynde en dødbringende rejse igennem det ukendte i håb om at bringe sig selv i sikkerhed.

Arctic er et drama som foregår på Island år 2018.

Filmen vises i Kerteminde Kino Fredag-søndag 22.-24. marts og tirsdag-onsdag 26.- 27. marts. Alle dage kl. 19. /Exp