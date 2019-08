Madpriser stiger med 128 procent for kommunens handicappede

Kerteminde: En prisstigning på cirka 1500 kroner om måneden for mad, hvis beboeren selv skal være med til madlavningen. Det må beboerne på bostedet Gyldenhuset acceptere, efter byrådet i maj besluttede at hæve kostpriserne for at bringe dem på niveau med landets øvrige bosteder. Og snart må beboerne på kommunens støttecentre også til at undvære flere penge.

Sagen, der har været et år undervejs, og på omtalte byrådsmøde blev sendt retur til udvalget til fornyet behandling, er nu på vej tilbage i byrådet:

En af dem, der ellers gik voldsomt imod de foreslåede prisstigninger på maden var socialdemokraten Jens Arne Hansen, der har et grundigt kendskab til forholdene, fordi han selv har en datter på et støttecenter.

- Jeg ved godt, at de foreslåede prisstigninger er inden for lovens rammer - men de er helt urimelige over for mennesker, der i forvejen har så lidt at gøre med. Prisstigninger på 128% - det kunne vi prøve at bruge nogle andre steder - for eksempel på bådopbevaring i marinaen. I stedet gør vi det mod mennesker, der er låst fast i en situation, hvor de ikke kan klare sig, uden at der er nogle, der hjælper dem, indvendte han på byrådsmødet i maj.