MC Mod Mobning i Kerteminde: Motorcyklister giver lokal 11-årig deres støtte

Over 50 motorcyklister fra MC Mod Mobning kommer lørdag til Kerteminde for at støtte en lokal pige, der har oplevet at blive mobbet.

Kerteminde: Lørdag klokken 11 begynder det at brumme i Kertemindes gader, når MC Mod Mobning kommer til Kerteminde for at støtte en 11-årige lokal pige, der til daglig har oplevet mobning på sin skole.

MC Mod Mobning, der blev oprettet i 2015, er en gruppe af motorcyklister fra hele landet, der gerne kommer kørende langvejs fra for give et barn, der bliver mobbet, deres støtte.

Susanne Friis, der er formand for MC Mod Mobning, fortæller, at der samlet er blevet tilbagelagt over tre millioner kilometer på motorcyklerne i de år, hvor MC Mod Mobning har eksisteret.

- Og vi kan jo ses og høres, når vi kommer. Det betyder også, at vi med vores tilstedeværelse får sat fokus på mobningen, understreger hun.

Det er Lars Albrechtsen fra Faaborg-egnen, der er tovholder på turen, der køres i Kerteminde, og han fortæller, at det er pigens mor, der har ønsket, at motorcyklisterne vil køre for hende.

Han har været ude og tale med pigen og hendes mor for at høre hendes historie og for at vise sin motorcykel frem.

Han fortæller, at pigen ikke ønsker at tale om de ting, der er sket i skolen, men hun er meget glad for, at MC Mod Mobing nu vil komme og køre en tur for hende for at sætte fokus på mobning.