Luunbjerg om politianmeldelse: Det skulle have været klaret over en kop kaffe

Viceborgmester Hans Luunbjerg orienterede om "hvad der foregår i den lille andedam", og han kastede sig som noget af det første ud i den verserende sag om politianmeldelser - kommunen der har anmeldt Yvonne Bæk Rasmussen for et facebookopslag med nogle ret alvorlige beskyldninger imod den tidligere skolechef, og efterfølgende Yvonne Bæk Rasmussens politianmeldelse af borgmesteren for at begrænse hendes ytringsfrihed.

Nødt til at sætte foden ned

- Sociale medier skaber polarisering. Man sidder i hver sit ringhjørne i stedet for at mødes over en kop kaffe og tale om tingene. Og det er en kendt sag, at informationer, der præsenteres på de sociale medier ikke nødvendigvis er tynget af stor viden, indledte han.

- Frem for en politianmeldelse havde det nok været bedre at tage en snak hen over en kop kaffe. Men når det så er sagt, så er det klart, at når man formidler noget på skrift i det offentlige rum, så gælder loven.

Hans Luunbjerg understregede, at for Kerteminde Kommune er den vigtigste ressource medarbejderne. Derfor er man fra øverste hold nødt til at sætte en fod ned og sende et tydeligt signal om, at sådan noget, som Yvonne Bæk Rasmusssen skrev, det kan man ikke.

Viceborgmesteren glædede sig videre over, at der nu træder en ny erhvervsfremmeaftale i kraft.

- Jeg tror på, at vi kan gøre det bedre ved at stå sammen på Fyn. Se bare hvor stor glæde, vi i Kerteminde Kommune kan have af den store erhvervssucces i Tietgenbyen, der ligger få minutter herfra.

Og så lovede han, at venstre med sine tre mandater i byrådet vil gøre deres til at forene parterne i byrådet.

- Jeg har det lidt som et deja-vu i forhold til sidste byrådsperiode: Det første år går det fint med samarbejdet, men så begynder alle at positionere sig. Men det gælder altså stadig, at når flertallet har vedtaget noget, så skal mindretallet respektere det - det er demokratiets ånd.