- Hvis vi sælger til andre end klubben, risikerer vi, at de flyver til Mallorca for de millioner af kroner, der vil komme ind for at modtage forurenet jord til støjvolden. Så selvom det måske ikke giver flest penge at sælge til klubben, er det den sikreste løsning, siger viceborgmester Hans Luunbjerg (V).