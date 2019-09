Lungekor synger igen

Kerteminde: Kertemindeegnens Lungekor åbner den nye sæson onsdag 4. september - og der er åbent for nye sangere. Koret er for lungepatienter.

Hvis man lever med en lungesygdom, så kan korsang være med til at træne og forbedre kontrollen over vejrtrækningen, og så bliver man også i godt humør af at synge sammen.

Uanset om du har astma, KOL eller en anden lungesygdom, så er du velkommen i koret. Sangerne træner vejrtrækningsmuskulaturen, arbejder med vejrtræknings- og sangteknik, og så er de sammen om at synge. Du behøver ikke at have sunget i kor før, du skal bare have lyst til at synge.

Koret synger på Kulturhus Fjorden hver onsdag formiddag klokken 9.30-11.30 og er dannet i et samarbejde mellem Lungeforeningen og FOF Østfyn og ledes af korleder Lene Dam.

Du er velkommen til at deltage et par gange, før du afgør, om du har lyst til at fortsætte.