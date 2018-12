Lucia vil være julemand

Kerteminde: Alle kender julemanden, men ikke alle kender hans datter - før nu. I den hyggelige familiefilm "Julemandens datter", der fra 8. december vises i Kerteminde Kino, kan man møde datteren, 12-årige Lucia. Hun bor på Grønland, går på den internationale julemandsskole og vil så gerne være julemand.

Desværre siger reglerne, at piger ikke kan blive julemænd. Det protesterer Lucia over, og derfor får hun én chance for at bevise, at hun er lige så god som drengene.

Filmen vises frem til søndag 30. december og frarådes børn under syv år.

