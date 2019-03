Louise og Carsten fandt familievenner gennem Børns Voksenvenner: - Det bedste råd er at turde spørge om hjælp

Da Louise Arildslunds forældre gik bort, følte hun og hendes mand Carsten, at de manglede netværk for dem selv og deres fire børn. Med hjælp fra foreningen Børns Voksenvenner fandt de Hanne og Jan Bendiksen, der i dag er deres familievenner.

- Det bedste råd, vi kan give til andre, er, at turde gøre det. At turde spørge om hjælp, konstaterer Carsten Arildslund.

- Det var svært at erkende, at vi havde brug for noget hjælp. Vi søgte ikke børnepasning, men nogen der kunne hjælpe os, nogen der kunne være en del af os, fortæller Carsten Arildslund.

- Da vi efterfølgende var kommet ovenpå, kunne vi godt mærke, at vi manglede lidt netværk - også for børnenes vedkommende. At vi ikke længere havde nogen i de der bedsteforældreroller, fortæller Louise Arildslund.

Pludselig kunne de mærke, at de manglede nogen til at være der for deres fire børn - Bertram på 8 år, Dagmar på 6, Dicte på 4 og Bernhardt på 3 år.

I 2016 mistede Louise Arildslund sin mor, og i 2017 mistede hun sin far. Hendes mand Carsten Arildslund mistede sin far for mange år siden og har kun sin mor tilbage.

Kerteminde: Hanne Bendiksen sidder i sofaen med armen om 6-årige Dagmar, mens de bladrer i en bog om de norske popidoler Marcus og Martinus. For et år siden kendte Hanne Bendiksen og Dagmar ikke hinanden, men i dag ser de hinanden jævnligt. Hanne og hendes mand Jan er nemlig blevet familievenner for Dagmars familie.

- Så kunne vi ligesom se hinanden lidt an, inden at børnene kom med ind i det. For hvis der ikke var kemi mellem os, så var der jo ingen grund til at involvere ungerne i det, fastslår Jan Bendiksen.

Jan og Hanne mødtes med foreningen flere gange, deltog i et kursus og havde foreningen på besøg hjemme. Og til sidst blev der så aftalt et møde med Carsten og Louise Arildslund.

- Hanne så opslaget på facebook, og spurgte, om vi ikke skulle tage at melde os. Det tyggede vi lidt på, og så tænkte vi hvorfor ikke. Vi har tid til det, vores børn er jo store. Så det blev vi enige om, at vi skulle prøve, fortæller Jan Bendiksen.

Det var rent tilfældigt, at Hanne Bendiksen en dag faldt over foreningen opslag, da hun sad og kiggede på facebook.

Familien kendte ikke til foreningen Børns Voksenvenner, før lederen i børnenes børnehave en dag tog fat i Louise og fortalte om den. Louise ringede med det samme til foreningen, og formanden, Bodil Wang, skrev et opslag på facebook - dog uden at afsløre familiens navn - om at familien søgte en reserve-bedsteforælder.

Jan Bendiksen og Bertram på otte år har aftalt, at de snart på udflugt sammen. Bertram kan godt lide at fotografere og har fået lov til at låne Jans kamera. Foto: Mille Thomsen

Et berigende venskab

- Det var en stormende modtagelse, da vi mødte ungerne første gang. Vi nåede ikke at snakke ret meget med Carsten og Louise, for vi var inde og læse historier og tegne, fortæller Jan Bendiksen om det første møde med børnene, og Hanne tilføjer:

- De var bare så glade og snakkesaglige og vi blev slæbt med i haven, og de skulle vise kunster på trampolinen. Det var så overvældende at opleve, husker hun.

Familievenskabet har været meget berigende både for børnene og for Hanne og Jan, men også for Carsten og Louise, der har fået nogle voksne at dele erfaringer med. Jan og Hanne har nemlig også selv fire børn.

- Vi er jo bare mega taknemmelige for, at det var jer der meldte jer, siger Louise Arildslund.

Familierne ser hinanden et par gange om måneden, og sammen har de været på stranden, i skoven og på legepladsen. Hanne og Jan har også været med til koncert for at høre Bertram synge, og til sommer har de planer om at tage i zoologisk have, og til stranden og spise is.

- Jeg vil bare varmt anbefale, at man hopper ud i det. Både som dem, der måske mangler nogen, og som dem, der har overskuddet til at være der for et barn. Der er faktisk mange flere børn, end man lige regner med, der har behovet, fastslår Hanne Bendiksen.