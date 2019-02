Munkebo: Det lokale murerfirma Right Choice ApS, kom ud af 2018 med et overskud på 360.051 kroner. Det er en anelse dårligere end 2017, hvor firmaet fik et overskud på 437.737 kroner.

Bruttofortjenesten var i 2018 på 1,3 millioner kroner mod 1,5 millioner kroner i 2017.

Egenkapitalen i firmaet steg til gengæld fra 506.992 kroner til 575.516 kroner i 2018./(Von Graf).