Lokalrådsformand bakker op om detailhandel i Marslev: - Det vil kunne samle byen

Marslev: - Jeg synes, at det er én kanon idé, siger Henrik Lüthje, der er formand for Marslev og Omegns Lokalråd.

I et tæt samarbejde med Bilka i Odense vil Østfyns Produktionsskole gerne afdække muligheden for, at der på skolen bliver skabt en reel butik for detailhandel - en butik, som skal betjenes og styres af de elever på skolen, som er på vej i uddannelse inden for "handel, kundeservice og turisme."

Derfor er der onsdag fra klokken 16.30 til 19 inviteret til beboermøde på skolen, og Henrik Lüthje håber på, at der dukker mange op fra lokalområdet.

- En detailhandel vil jo fremme skolens interesse, og det fremmer byens interesse, pointerer lokalrådsformanden.

- Allerede for nogle år siden talte vi om, om vi ikke kunne få lokket et supermarked hertil, fordi det nærmeste supermarked, vi har, er i Odense eller i Langeskov, hvor vi skal under en viadukt og en rundkørsel for at komme hen til noget. Derfor vil det jo være dejligt at have noget lige i nærheden. Der er selvfølgelig også Spar i Rynkeby, og det vil nok også være den nærmeste konkurrent, forklarer han.

Han mener også, at der er grobund for at etablere en detailhandel.

- Der er jo trods alt 500 husstande nær skolen. Det er jo ikke så få endda, siger Henrik Lüthje.

- Jeg ser jo gerne, at der kommer mere handel i byen end, at folk vælger at tage til Odense. Vi er meget en satellitby. Derfor er det vanskeligt at holde folk hjemme. Selv for lokalrådet er det op ad bakke, men det her forslag kunne samle byen.