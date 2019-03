Lokalforening klar til at lave venskaber: Flere voksenvenner parate til at hjælpe børn i Kerteminde Kommune

Kerteminde: I foråret 2017 blev der stiftet en lokalafdeling af landsforeningen Børns Voksenvenner I Kerteminde. Nu er de klar til at tage hånd om børn i hele Kerteminde Kommune, der har brug for en voksenven.

Familie-venskabet mellem Carsten og Louise Arildslund, der har fire mindre børn, og ægteparret Hanne og Jan Bendiksen, er et af de første venskaber foreningen har etableret.

- På nuværende tidspunkt er vi simpelthen klar til både at tage familier ind, hvis de ønsker en familieven, eller tage børn ind, hvis der er nogle forældre, der ønsker at få en voksenven til deres barn, fortæller formanden for lokalforeningen Bodil Wang.

- Det går rigtig godt i lokalforeningen, forstået på den måde, at vi har voksne der har meldt sig, så vi faktisk står nu og har flere voksne, der er færdiguddannede, hvis man kan sige det på den måde. De er blevet godkendte som voksenvenner, de har været på kursus, og de har været igennem sådan en screenings-proces, fortæller hun.

Foreningen er derfor endelig klar til at tage imod børnene.

- Som nystartet forening, så ville vi gerne have fat i nogle voksne først og ligesom have dem klar, inden vi gjorde en masse for at få fat i børnene. For det kan være rigtig svært for et barn at stå på venteliste og skulle vente i lang tid. Det kan en voksen bedre, fortæller formanden.

Nu skal foreningen blandt andet ud på skoler, for at fortælle personalet om foreningen for at udbrede kendskabet til den.