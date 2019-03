Lokale virksomheder har skabt Klyngen Ved Havet: Sammen kan vi løfte større opgaver

- Det er ikke blot et kontorfællesskab, men et tæt samarbejde, fortæller initiativtager Kim Degn, der er miljøingeniør. Med i Klyngen Ved Havet er også Safeday, Vennerstrøm og Hejtex. De har slået sig ned på Lindø, hvor de samtidig bliver del i et meget større netværk.

- Men det er jo en af fordelene ved at have kontorfællesskab. Vi har hver sit skrivebord, men fælles printer og wi-fi, og med fire virksomheder tilknyttet, er der altid en på kontoret. Desuden tager vi gerne imod beskeder til hinanden, og klyngen har et fælles telefonnummer, så kunder er sikker på, at telefonen altid bliver taget, fortæller Per Kildelund.

- Jeg startede med at etablere en netværksgruppe med folk, der solgte tid og viden på konsulentbasis. Derfra var vi fire, der den 27. september blev enige om at etablere et fælles kontor på Lindø , og den 1. januar flyttede vi ind, fortæller miljøingeniør Kim Degn.

Som enkeltmandsvirksomhed - eller et bare et ganske lille firma - er der mange opgaver, man ikke har en chance for at byde på. Men så kan man jo alliere sig ud fra princippet: Sammen er vi stærkere, og det er præcis, hvad fire lokale virksomheder har gjort. De har samlet sig i "Klyngen Ved Havet."

Nordøstfyn: - Jeg fikser din computer og du passer telefonen for mig. Og så slår vi kræfterne sammen om at byde ind på de lokale opgaver.

Plads til flere

Klyngen startede med at leje sig ind i et enkelt kontor i den tidligere administrationsbygning på Lindø, men de er allerede vokset ud af de rammer og er ved at udvide med nabokontoret.

- Og der er et ledigt kontor på den anden side også, så vi har plads til et par stykker mere i klyngen. Men vi er nødt til at være ekstremt kræsne, for det skal være nogle, der er indstillet på at være en del af fællesskabet. Og så skal det være virksomheder, der kommer med nye kompetencer, så vi fortsat supplerer hinanden, påpeger Kim Degn.

At kontoret er etableret på Lindø er ingen tilfældighed. Det er for også at blive en del at det store netværk af virksomheder, der holder til der. Og for at komme tættere på mulige opgaver på de skibe, der kommer ind.

- Vi kan f.eks. tilbyde at opdatere sikkerheden på et skib - det er Per Kildelunds speciale. Han er imidlertid ikke glad for den store dokumentation, der skal laves i den forbindelse, men det er mit speciale. Og så kan vi tilbyde en pakkeløsning, der også omfatter skibet telefoni og IT, for det kan Vennerstrøm. Og er der brug for sikkerhedsudstyr, så er Hejtex klar, forklarer Kim Degn.

- Og samme tilbud kan vi også give landbaserede virksomheder. Og man skal ikke lade sig skræmme af, at vi er små virksomheder, for vi har alle en backup, så andre træder til, hvis en af os bliver ramt af sygdom.