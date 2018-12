Lokale forhandlere snart klar med krudtet

Kerteminde/Munkebo: Knap er vi færdig med at sige Glædelig Jul til hinanden, før vi skal til at sige Godt Nytår. Til en god nytårsaften hører fyrværkeri, og hvis man ikke kan vente til den 31 med at nyde flotte farver på den mørke vinterhimmel, så skal man lægge vejen omkring Vejlevangen i Kerteminde fredag den 28. december - sidst på eftermiddagen.

Den dag benytter "Fyrværkeri i Skyttehuset" traditionen tro til at præsentere årets sortiment ved at fyre et eksemplar af alle deres batterier og raketter af.

Dagen før - torsdag den 27. december starter salget af fyrværkeri på Garbæksvej 4 i Munkebo (ved siden af genbrugspladsen). Her er det Munkebo Boldklub og Lindø Rugbyklub, der står bag salget. det er forældre og spillere, der på den måde tjener penge til fordel for Munkebos ungdom.

Uanset hvor du køber dit nytårskrudt - så pas (især) på øjne og fingre.