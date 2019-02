Lokale erhvervsdrivende står sammen om fastelavnsfest i Revninge

Fastelavnsfest for hele familien

Gildesalen i laden bliver ryddet den 3. marts, tønderne bliver hængt op, og så er der fastelavnfest på Familiegården.- Der er så mange børn i byen, men de er fordelt på tre-fire forskellige skoler. Vi synes, at det kunne være skønt at samle dem, så de kan mødes på tværs af skoleskel. Og så håber vi, at en årlig fastelavnsfest kan være med til at skabe noget at samles om i byen, forklarer Linda Jonsen om baggrunden for, at Familiegården lægger rammer til en Fastelavnsfest.



Bag arrangementet står foruden Familiegården også Munkebo Brewery, Langegades Bageri, Spar Rynkeby og Kitts Cafe. Så foruden tønderne, der skal slås hul på, så der kan blive kåret kattekonger og -dronninger, bliver der også lejlighed til at investere i en kop god kaffe eller en tår øl, og Familiegården lægger pølser på grillen, så man kan nå at købe frokosten med.



Og både store og små kan nå at nyde dette års første små lam, der allerede har meldt sig, og hilse på gårdens andre dyr, der for tiden tæller grise, høns og et par hunde.



Man kan på Familiegårdens Facebook-side se mere om, hvordan man tilmelder sig.