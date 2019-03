Lokale Rynkeby-ryttere inviterer til lokale støttearrangementer

30. og 31. marts danner Birkende Forsamlingshus rammen om to arrangementer, som lokale ryttere på Team Rynkeby Odense står bag. Formålet med de to arrangementer er at samle gode støttekroner til Børnecancerfonden.

Målet for de to arrangører var, at der ville dukke 300 løbere op, og det gjorde der.

Mathilde Hermeling på ni år maler billeder, som hun sælger for at tjene penge til Børnecancerfonden. Hun har været på Arken og se billeder af Van Gogh, og han har efterfølgende inspireret hende til flere malerier. Privatfoto

Vin, øl og banko

Nu er de lokale ryttere på Team Rynkeby Odense igen klar med lokale aktiviteter, som skal samle penge ind til Børnecancerfonden.

Lørdag 30. marts er der i Birkende Forsamlingshus øl - og vinsmagning fra klokken 12 til 17. Det er fjerde gang, at lokale ryttere fra Team Rynkeby Odense står bag dette arrangement. Entreen lyder på 150 kroner, og for de penge får du 10 smagsprøver og et lod til et ophold i italienske Toscana. Et ophold, der har én værdi af 6000 kroner.

Du kan også være heldig at vinde et maleri af niårige Mathilde Hermeling, som maler billeder for at samle penge ind til Børnecancerfonden.

Hendes stolte far, Eddy Hermeling, som også er en af de lokale Rynkeby-rytter, og som er med til at arrangere de lokale aktiviteter, fortæller, at hans datter allerede har tjent godt 5000 kroner på at sælge sine malerier.

På facebook-siden "Børnekunst for cancer" kan du se Mathildes malerier.

Allerede dagen efter øl - og vinsmagningen er der atter en aktivitet i Birkende Forsamlingshus, hvor formålet er at få skrabet støttepenge ind til Børnecancerfonden.

Her kan du klokken 13 spille banko. Der er mulighed for at vinde præmier til en samlet værdi af 20.000 kroner.

Hovedpræmien er en uges ophold ved Adriaterhavet.