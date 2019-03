Lokalbefolkningen i Marslev bakker produktionsskolen op: - Vi vil gerne handle lokalt

Marslev: - Vi fik den opbakning, som vi synes, at der var brug for, så vi med troværdighed kan gå videre med vores ideer og visioner, forklarer Karsten Holm Jensen, der er forstander for Østfyns Produktionsskole i Marslev.

Onsdag eftermiddag holdt produktionsskolen beboermøde på skolen, hvor lokalbefolkningen skulle give udtryk for, om den vil benytte en butik, hvis Østfyns Produktionsskole og Bilka i Odense oprettede sådan en på skolen.

Rigtige kunder i en rigtig butik motiverer de unge på skolen mere, end når de skal lade som om, at de driver en butik, og derfor har produktionsskolen sammen med Bilka visioner om at oprette en detailhandel på skolen.

Der skal blot være et kundegrundlag for det. Og det er der helt sikkert.

Produktionsskolens forstander fortæller, at der mødte over 150 mennesker op til beboermødet. Alle de fremmødte håber, at en detailhandel kan blive en realitet, fordi muligheden for at handle nogle varer lokalt også kan være med til at gøre Marslev til et mere attraktivt bosætnings-område.

- På linje med, at det er vigtigt at have en daginstitution og en skole, er det også vigtigt at have et sted, hvor man kan handle lidt varer, forklarer Karsten Holm Jensen og fortæller, at der fra Marslev er syv kilometer til nærmeste købmand og benzintank.