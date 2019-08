Løsningen på brostenshelvedet koster 1,1 million kroner

Kerteminde: Byrådet havde på forhånd sat 1,1 millioner kroner af i budgettet til at finde en løsningen på problemerne med brostenen i Renæssancehavnen.

Og den løsningen, et flertal i økonomiudvalget endte med at stemme for, kostede heldigvis nøjagtig 1,1, million kroner.

En del af pengene er allerede brugt, for kommunen skal betale halvdelen af den forundersøgelse som Schønherr Landskabsarkitekter lavet. Arkitekterne har blandt andet etableret et prøvefelt foran Tornøes Hotel med savede brosten for at teste, om det var en mere lydsvag løsning end de nuværende brosten. Det var det, og den undersøgelse kostede 350.000 kroner.