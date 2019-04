Livlig generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse i Kerteminde

Kerteminde: Der var plads til både latter og alvor, da Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Kerteminde forleden holdt deres årlige generalforsamling. Her sagde man farvel til Birgit Martinussen, der efter 12 år i bestyrelsen valgte at stoppe. Derudover fik bestyrelsen en ny formand, Asger Gewecke.

- Jeg ser frem til at arbejde for at sætte kræftsagen på dagsordenen i Kerteminde Kommune, lød det fra den nytiltrådte formand.

En af de første store aktiviteter, han kommer til at stå for, er den lokale afdeling af landsindsamlingen 7. april, hvor der stadig mangler indsamlere i Kerteminde.

/EXP