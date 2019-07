Live fra Kirsebærfestivalen: Se Rylens ankomst, hør om idéen til festivalen og sig hej til den nye kirsebærminister

Kerteminde: For 15. gang danner Kerteminde rammen for Kirsebærfestivalen. Allerede fredag morgen startede festivalen med gratis morgenbrød, og i løbet af fredag middag havde flere og flere fundet vejen til Torvet for at gå på opdagelse i de forskellige boder. Andre havde taget plads ved bænkene ved Hindsholmvej for at være klar til Rylens ankomst klokken 14.

Også Fyens Stiftstidende havde fundet vej til Rylens ankomst. Fra klokken 13.50 sendte avisen live, hvor du blandt andet kunne høre den afgående kirsebærminister fortælle om, hvordan han selv har lavet sin ministerskjorter og hvilken gave, han havde til den nye kirsebærminister, se Rylen og kirsebærdronningen ankomme, høre hvordan idéen til festivalen opstod over et glas whiskey i Skotland og se, hvem der blev den nye kirsebærminister.