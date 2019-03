Video - Byrådsmøde: Politikerne diskuterede budget og byggesager

Nordøstfyn: Hvad siger byrådspolitikerne til årsregnskabet for 2018? Bliver det et endeligt ja til, at der bygges boliger på Elmehaven i Langeskov, og kommer der en ekstra hjælpende hånd til den sagsbehandler, der lige nu er helt alene om at behandle byggesagerne, hvilket har betyder meget lange behandlingstider?

Det er nogle af de punkter, der er på dagsordnen for torsdagens byrådsmøde.

Du kan følge med direkte her på fyens.dk, når vi sender live fra byrådssalen på Kerteminde Rådhus.

Mødet begynder klokken 17.