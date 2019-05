Lions indsamler briller ved de kommende valg

Kerteminde: Både i forbindelse med valget til Europa Parlamentet 26. maj og til Folketinget 5. juni kan man donere brugte briller til Afrika.

Lions Kerteminde har opstillet indsamlingsbokse ved alle valgsteder i Kerteminde Kommune.

Ved det seneste landsdækkende valg indsamlede Lions klubberne flere end 51.000 par briller. Det er første gang Lions Kerteminde samler briller ind.

Over 30.000 par briller forlader hvert år klubbernes opmålingssteder for at blive fragtet ud i den store verden.

Brillerne sendes til opmåling på produktionsskoler, hvor de opmåles, påsættes styrke, kontrolleres og pakkes i plastpose.

Brillerne markeres med styrke og pakkes i kasser med 50 briller af samme styrke.

På modtagerstedet sørger professionelle øjenlæger eller trænede frivillige for at screene de synshæmmede.

Kampen mod blindhed har altid været et kerneområde i Lions. Klubberne var blandt andet med i udviklingen af den hvide blindestok og uddannelse af førerhunde.