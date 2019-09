Lions i Kerteminde vil have flere medlemmer

Kerteminde: René Milo, som er den nye præsident for Lions Kerteminde, har budt 25 medlemmer velkommen til en ny sæson.

Præsidenten håber, at den nye sæson vil betyde nye medlemmer til klubben og oplyste, at klubbens medlemsudvalg snarest vil iværksætte initiativer for at få flere kvinder og mænd til at melde sig ind i klubben.

Allerede på klubbens første møde besluttedes det at donere midler, så Fjordly Plejecenter kan holde en tyrolerfest og senere en julefest for beboerne.

Lions skaffer midler til arbejdet gennem en række aktiviteter, som traditionelt skaffe indtægter på omkring 120.000 kr. årligt. Allerede søndag 3. november afvikler klubbens således sit traditionelle bankospil i Kertemindehallen og årets store kunstudstilling er planlagt til 29. februar og 1. marts.

Den nye sæson byder også på en ny aktivitet, idet klubben søndag 17. november byder på en hyggelig julekoncert i Kerteminde Kirke, hvor "Grundtone Trio" spiller.