Lions Kerteminde åbner kunstudstilling for 31. gang

Kerteminde: Lions Kunstudstilling holdes i år lørdag-søndag 2.-3. marts i Kerteminde Idrætscenter.

- Vi glæder os at præsentere et stort publikum for en række dygtige fynske kunstnere, siger Steen Hjorth, som er medlem af løvernes kunstudvalg.

Det er i år 31. gang, at Lions Kerteminde på den måde giver kunst-interesserede en mulighed for at se værker af kunstnere, der bor på Fyn. 50 kunstnere udstiller og sælger.

- På udstillingen kan man møde kunstnere, som har været med i mange år og nogle, som ikke har været med i en periode, men også en række nye navne, som ikke tidligere har været repræsenteret, fortsætter Steen Hjorth.

Blandt udstillerne er keramiker og billedhugger Peter Tybjerg, og cirka en fjerdedel af de deltagende kunstnere bor i Kerteminde Kommune.

- Vi kunne sagtens lave en hel udstilling kun med kunstnere, der bor i Kerteminde Kommune, men det er vigtigt for os at vise, at kunsten lever og har det godt over hele øen, så derfor er det vigtigt for os at få en bred geografisk spredning blandt kunstnerne.

Både lørdag og søndag trækkes der lod om donerede kunstværker på entrebilletter. Igen i år er der gratis entre for børn under 14 år, og mens mor og far kigger kunst, kan ungerne deltage i en skattejagt, hvor man skal forsøge at finde udsnit af de udstillede værker.

Entreindtægterne går direkte til Lions' arbejde. Det koster 50 kroner for voksne at komme ind på udstillingen, og det beløb gør ubeskåret til Lions almennyttige og humanitære arbejde.