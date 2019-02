Link efterlyser frivillige

Kerteminde: En lille gruppe frivillige i Link Kertemind hjælper til på kommunens sprogskole for flygtninge og indvandrere i Munkebo i undervisningstiden, når de har tid og mulighed for det. Og de vil gerne være flere.

Skolens kursister er voksne, der skal lære dansk, og på holdene er der mange forskellige niveauer. Lærerne og kursisterne har derfor stor glæde af de frivilliges hjælp, da der altid er kursister, der har brug for støtte til opgaver eller forberedelse til prøver.

Hjælpen foregår i undervisningstiden tirsdage, onsdage, torsdage og fredage. Det er desuden muligt at hjælpe på FVU-aftenhold tirsdage og torsdage kl. 16.45-20.15.

Det er ok at hjælpe eksempelvis et enkelt modul af 2 undervisningstimer. Der kræver ikke uddannelse, du skal blot kunne snakke dansk.

Interesserede er velkomne til at Elsebeth Lund Nielsen på tlf. 40150672.