Lindø Dag med brunkål og en snaps

Munkebo: Årets Lindø Dag afholdes som sædvanligt i Munkebo Kulturhus. Dagen starter fredag 25. januar kl. 10 med et rundstykke med ost og rullepølse. Også denne gang har mesterkokkene lagt sig i selen til en stor gammel vinterspise: Brunkål med flæsk og medister. Dertil rugbrød, en øl og en snaps.

Ud over det hyggelige samvær er der mulighed for at se museet om Lindøværftet samt modellen af containerskibet Regina Mærsk.

Tilmelding senest 22. januar på 2460 5272 eller gronningen35@live.dk. Prisen er stadig 75 kroner.