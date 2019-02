Lille gårdbutik i Langeskov: Jette vil sælge dig hjemmestrik og dekorative sten

Da Jette Gausdal blev folkepensionist, besluttede hun sig for at åbne butik på den gård, som hun og hendes mand bor på i Langeskov. Her sælger hun strik og malede sten.

Langeskov: 65-årige Jette Gausdal holder af de tidlige morgener, hvor hun kan begynde dagen i stilhed med at male på én af de sten, hun har fundet ved stranden eller på sine gåture. - Jeg kigger altid efter sten, fortæller hun. Jette Gausdal bor på en gård på Tværgyden i Langeskov, og her har hun i januar åbnet en lille nebengesjæft i en af gårdens længer, hvor hun og hendes mand Kåre har indrettet en lille lejlighed, som de for år tilbage udlejede som ferielejlighed. I den lille butik sælger hun dekorerede sten, og desuden strik, som hun selv producerer, i butikken af samme navn "Dekorerede sten og strik." Jette Gausdal holder nemlig også meget af at strikke. - Jeg tror ikke, at jeg ser en film uden at have et strikketøj i hånden, siger hun og fortæller, at hun oplever, at hun næsten ikke når at have nyt strik i sin lille forretning, inden det er solgt.

Jette Gausdal går hver uge på kursus i Nyborg, hvor hun lærer forskellige teknikker til at male på sten. Foto: Mette Louise Fasdal

Pensioneret hjemmesygeplejerske Ideen om at åbne en lille forretning summede hos hende længe. Dog vidste hun, at hun som efterlønner kunne komme i karambolage med strikse regler om arbejdstimer og indtjening. Derfor ventede hun med at realisere drømmen til, hun blev folkepensionist. Det blev hun i december, hvor hun fyldte 65 år. Inden Jette Gausdal gik på efterløn som 60-årig, arbejdede hun som hjemmesygeplejerske, men hun har altid interesseret sig for kreative ting. - Var jeg ikke blevet sygeplejerske, var jeg nok blevet noget inden for kunstverdenen, men så havde jeg nok heller ikke haft beskæftigelse hele tiden, som jeg har haft som sygeplejerske, ler hun. - Jeg havde jo også sagt til min mor, at jeg skulle være sygeplejerske, og det blev jeg så.

Jette Gausdal kigger altid efter sten, når hun er ude i naturen. Foto: Mette Louise Fasdal

Butik i Odense i tre år Det er ikke første gang, at Jette Gausdal prøver at have en lille butik. I tre år drev hun Zanzippe i Sankt Knuds Kirkestræde i Odense. Her gav hun unge designertalenter chancen på bøjler og hylder. - Men jeg synes, at jeg kedede mig, og jeg var også for afhængig af butikken. Der var flere familiesammenkomster, som jeg ikke kunne være med til, fortæller hun. Derfor kom det heller ikke som nogen overraskelse for hendes mand, da hun på en gåtur med ham en dag sagde: Jeg vil ikke have butik mere. - Nej, det ved jeg godt, sagde han. Han havde bare ventet på, at hun selv skulle tage beslutningen og sige det højt. Derefter lukkede hun butikken og vendte tilbage til hvervet som hjemmesygeplejerske. Da hun gik på efterløn, var hun ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune. Butikken, hun nu har åbnet, er "bare for sjov og hyggens skyld." Den har heller ikke som sådan faste åbningstider. Der er åbent, når "åben"-skiltet kan ses ude ved vejen. - Men man er også velkommen til at kontakte mig, hvis man planlægger at lægge vejen forbi, understreger hun.

Jette Gausdal ser ikke en film uden at have et strikektøj i hånden. Foto: Mette Louise Fasdal