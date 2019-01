Lille boldklub får mere energi

Drigstrup: Fodboldklubben i Drigstrup har underskrevet en ny sponsoraftale med energiselskabet OK. Aftalen betyder, at medlemmerne og den øvrige lokalbefolkning kan støtte klubben, hver gang der tankes - helt uden at det koster ekstra.

Selvom fodbolden holder vinterpause, mødes spillerne i Drigstrup Boldklub stadig og hygger sig med hinanden. Damerne arrangerer oftere fællesspisning sammen, mens herrerne i større grad holder en mere "traditionel" tredjehalvleg efter både træning og kamp, fortæller Jan Stenhuus Hansen, som har spillet for herreholdet de seneste fem år og været en del af bestyrelsen i godt fire år.

I Drigstrup Boldklub har bestyrelsen endnu ikke besluttet, hvordan sponsorpengene skal bruges.

- Aftalen giver os nogle gode muligheder for skabe en endnu bedre klub, siger Jan Stenhuus Hansen i en pressemeddelelse fra OK.