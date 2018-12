Leverer stumper til Odenses robotter: Nu flytter Kim og Bjarne firma og familie til Kerteminde

- Vi leverer eksempelvis til Universal Robots og OnRobots. Det eksploderer fuldstændig lige nu, fortæller Bjarne Mogensen, der er den ene af to direktører i firmaet.

Efter nytår flytter virksomheden BK Tool fra Tarup i Odense til industrikvarteret i Kerteminde. Virksomheden lever godt af den tilsyneladende umættelige appetit på specialfremstillede dimser og dingenoter i aluminium til robotindustrien, og der er ved at være trangt i den lille maskinhal i Odense.

Og snart får Kerteminde et helt konkret bevis på, hvordan succesen smitter af på omgivelserne. På Strandvangen i Kerteminde er der nemlig ved at blive opført en produktionshal på 870 kvadratmeter.

- Det var egentlig et tilfælde, at vi opdagede, at der var privatgrunde til salg i Kerteminde. Jeg kunne ikke finde noget om det nogen steder, men så hørte jeg om det til en julefrokost, og det viste sig, at der også var erhversbyggegrunde til salg lige i nærheden. Så nu har vi begge bygget hus i Tårup Strandpark. Et vænge fra hinanden.

Maskiner kører i døgndrift

De er en del af 130 mindre danske virksomheder, som leverer til robotbranchen i Danmark. Som en tømrer, der guider en arkitekt fra idé til virkelighed, har BK Tools specialiseret sig i at forvandle robot-ingeniørernes 3d-tegninger til driftssikre aluminiums-stumper.

De har netop installeret to nye cnc-fræsere for at følge med efterspørgslen, og maskinerne kører i døgndrift. Betjent af en nattevagt i hverdagene og en mand, der arbejder i tre 12-timers vagter fra fredag aften til mandag morgen.

Bjarne Mogensen og Kim Christensen etablerede virksomheden for seks år siden. De kommer begge fra at være ansatte i den nu lukkede virksomhed, Kaerby Maskinfabrik, hvor de igennem en længere årrække har arbejdet sammen. I dag omsætter firmaet for cirka seks millioner kroner om året, og der er i alt fem ansatte.

- Omsætningen ser også ud til at vokse i år, fortæller Bjarne Mogensen.

De glæder sig over, at robot-industrien producerer lokalt i stedet for at bestille fra fabrikker på den anden side af jorden.

- Efter mange år, hvor meget produktionen flyttede til Østen, ser vi, at mange er begyndt at trække den hjem igen. Måske fordi det er nemmere at kommunikere om opgaven, arbejdsstyrken er mere stabil og leverer en højere kvalitet til konkurrencedygtige priser, fortæller Bjarne Mogensen.