Lejekontrakten løber indtil 2024: De sidste boliger på Nordre Havnekaj bliver først bygget, når Nordic Boats rykker ud

- Jeg har i flere år forsøgt at få lov til at købe grunden. Jeg har også forsøgt at få lejekontrakten forlænget, for så kunne jeg sælge min virksomhed - men det må jeg ikke fortæller, Erik Andreasen, der indtil 2024 har en lejekontrakt på en del af den storparcel, kommunen har sendt i udbud.

Problemet for Erik Andreasen er nemlig, at bygningen, der står oven på den lejede grund, er hans egen, så hvis han hverken kan købe grunden eller sælge virksomheden, så skal han rive bygningen ned, når lejekontrakten udløber i 2024.

Det bliver dog ikke alle 50 boliger, som bliver bygget lige på en gang. En kommende bygherre må nemlig vente nogle år endnu med at bygge på Erik Andreasens grund, for hans lejekontrakt med kommunen udløber nemlig først i maj 2024.

Uheldigvis for Erik Andreasen ligger hans virksomhed i den 7133 kvadratmeter store parcel, som kommunen har sendt i udbud. Private entreprenører har frem til 2. september til at komme med et bud på, hvad de vil betale for at bygge cirka 50 boliger på Nordre Havnekaj.

Kerteminde: - Min situation er håbløs. Jeg kan hverken sælge eller leje ud, og jeg aner ikke, hvad der sker, for kommunen fortæller ikke noget, siger Erik Andreasen, der siden 1985 har drevet sin maritime-virksomhed på et areal, han har lejet af kommunen på Nordre Havnekaj.

Hjemvendt fra Caribien

For de fleste borgere i Kerteminde er Erik Andreasens navn synonymt med Folkebådscentralen, som han drev på Nordre Havnekaj fra 1985. For omkring ti år siden blev sejlbådene skiftet ud med motorbåden Nordic Cruise, som Erik Andreasen selv designede og producerede. Båden var så populær, at den i 2010 vandt prisen Motorboat of the Year 2010, der uddeles af to engelske bådmagasiner.

I dag er forretningen droslet ned. Erik Andreasen er blevet langturssejler, og hans egen forretning på Nordre Havnekaj kører kun på hobbyplan.

- Jeg gik på pension for et par år siden, men jeg tjener lidt på at reparere og vedligeholde nogle både og på udlejning af lokaler til andre virksomheder, siger Erik Andreasen, der lige er kommet hjem fra en tur i Caribien for at få skiftet den ene hofte.

- Lige så snart jeg er "fit for fight", så flyver vi til Portugal og sejler rundt i Middelhavet, fortæller 71-årige Erik Andreasen.