Leif Havnefoged - en legende i byen - fylder 90

Leif ydede udvider service

Kerteminde: I de 18 år Leif Havnefoged Larsen var havnefoged var han det med hud og hår døgnet rundt. Han leverede rundstykker klokken fem om morgenen, han skaffede fiskestænger til tyske turkuttere, han tog gæster med til lægen o.s.v. Alle store og små opgaver løste han - og lidt til.- Jeg husker engang, et tysk skib havde været i havn og brugt baderummene. Efterfølgende fandt jeg i Rolex-ur i en vindueskarm, fortæller han.



- Nu havde jeg altid for vane at spørge, hvor deres næste havn var, så jeg vidste at de her enten var sejlet til Svendborg eller Faaborg. Så jeg gik hjem til fru Ruth og sagde: Nu skal vi til Svendborg.



Ganske rigtigt lå skibet i Svendborg Havn og Leif Havnefoged gik hen og bankede på.



- Hvad er nu det, du kræver vel ikke havnepenge op i Svendborg også, grinede kaptajnen.



Men nej, Leif Havnefoged var blot kørt tværs over Fyn for som ekstra service at aflevere det kostbare hittegods.