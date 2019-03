Lavede havnemasterplan i sit første borgmesterår i 2002: Else Møller glæder sig over, at ringen nu er sluttet

De politikere, der havde mulighed for at være med til at sætte "Til Salg"-skiltet op fredag eftermiddag, var så glade, at det nærmede sig det fjantede: At få havneplanen på plads har tydeligvis løftet humøret. Foto: Helle Nordström

Det halve byråd var fredag formiddag samlet på Ndr. Havnekaj for i fællesskab at sætte "Til Salg"-skiltet op. Alle var begejstrede, men en lidt mere end de andre - nemlig Else Møller, der i sit første år som borgmester i 2002 satte den første havnemasterplan i gang.

Kerteminde: - Vi er så glade og stolte over, at vi kunne vedtage den her havneplan i så stor enighed, sagde borgmester Kasper Olesen, da han fredag eftermiddag havde inviteret de 20 byrådsmedlemmer, der står bag havneplanen, til at være med til at sætte "Til Salg"-skiltet op på Ndr. Havnekaj. Ikke alle kunne være med, men det kunne blandt andre Else Møller (C), der var lige en tand gladere end de øvrige politikere. - Det er da nok den største politiske landvinding, jeg har været med til, og for mig er ringen nu sluttet, sagde hun med smil fra øre til øre. Else Møller blev i 2002 borgmester, og i sit første borgmesterår satte hun en havnemasterplan i gang - den der senere mundede ud i Lyset over Kerteminde, som efterfølgende blev skrinlagt. - Nu får jeg lov at fuldende værket, og det med en plan, der er det helt rigtige for Kerteminde Kommune, og så endda vedtaget i et bredt fællesskab. Så hvor var det da godt, at jeg stillede op og blev valgt ind igen, så jeg kunne få lov til at være med til at runde det af.

Spaden i jorden i 2020 Kasper Olesen var ligsom Else Møller glad for, at det er det meste af byrådet, der står bag havneplanen: - Det er kun lykkedes, fordi vi alle har holdt fast i viljen til at det skulle lykkes, og i viljen til at lade sig inspirere af hinanden og holde fokus på sagen: At udvikle byen og havnen. Og så er der også kommet nye personer ind i byrådet efter valget, og det har også påvirket processen positivt. Som tidligere omtalt så udbydes der nu 47 boliger på Ndr. Havnekaj og 25 boliger på Strandkilen Nord. - Og på Ndr. Havnekaj bliver de 18 udbudt som enkeltparceller, for det har vi fornemmet, at der er stor interesse for. Jeg tror faktisk, at vi er den eneste kommune i landet, der udbyder enkeltparceller i sådan et projekt, sagde borgmesteren. Interesserede kan begynde at byde på grundene den 22. marts. Budrunden varer til den 1. maj, og på det sidste byrådsmøde inden sommerferien vælger byrådet ud, hvem af budgiverne, de skal arbejde videre med. - Vi regner med at spaden kan komme i jorden midt i 2020, og når Tour De France helikopterne går i luften til sommer 2023, så vil de kunne se et Kerteminde i udvikling, sagde borgmesteren stolt.