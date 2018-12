Lastbil påkørte gangbro: To betonfundamenter er skadet

Der er ingen fare for, at gangbroen ved Munkebo styrter ned, men den forbliver lukket for cyklister og fodgængere, indtil den er repareret.

Munkebo: Det bliver ikke på den her side af jul, at cyklister og gående i Munkebo igen kan passere gangbroen over Munkebovej.

En undersøgelse af broen viser nemlig, at to af betonfundamenterne er beskadiget.

- Broen hviler på fire fundamenter, og det er to af dem, der er beskadiget, og på en af dem mangler der to bolte, som er klippet over, fortæller vejingeniør Mladen Grgic fra Trafik og Anlæg.

Gangbroen blev beskadiget, da en lastbil 26. november kørte ind i den. Lastbilen fik store skader, da den ramte undersiden af broen. Heldigvis slap chaufføren uden at komme til skade.

Mladen Grgic understreger, at selvom broen er lukket for trafik, er der ingen fare for, at den styrter ned.

- Det er en stor konstruktion, så den styrter ikke lige. Men der er risiko for, at hvis tre-fire forgængere går over broen på samme tid, så kan den sætte sig i bevægelse. Derfor vil vi ikke risikere noget.