Langeskov: To boliger fik besøg af ubudne gæster. Lørdag mellem klokken 14 og 22 blev et vindue slået i stykker ind til stuen i et hus på Dalsvænget i Langeskov. Ruden blev knust med en stor sten, hvorefter boligen blev gennemrodet. Politiet melder om en stjålen computer, men ellers er der endnu intet overblik over stjålne effekter.

En anden beboelse i Langeskov var lørdag aften også udsat for indbrud. Denne gang på Hvileholmsvej. Også her blev der gjort entre gennem en rude, der har var brudt op. Både skabe og skuffer blev gennemrodet, og tyvene stak blandt andet af med en computer og smykker. (SØE)