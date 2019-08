- Det er på høje tid, vi får søgt fondsmidler til etape to af Langeskov Park, for vi kan dårligt være her, siger formanden for Langeskov Parks bestyrelse, Poul Erik Grønfeldt. - Nu kommer vi til at mangle et fælles samlingspunkt.

Langeskov: - Det er en supergod idé at flytte biblioteket ind i Langeskov Park. Men det betyder, at der kommer til at mangle plads. Derfor er det på høje tid, at vi får søgt fondsmidler til at bygge etape to - for det er jo egentlig der, biblioteket skal være, siger Poul Erik Grønfeldt, formand for Langeskov Parks bestyrelse. - Derfor vil ansøgning af fondsmidler være punkt et på dagsordenen, når vi har bestyrelsesmøde den 2. september. Han er ked af, at hallens cafeteria nu skal nedlægges for at give plads til bibliotek, lokalarkiv og Bibliotekets venner. - Der er et par tusinde brugere af idrætsfaciliteterne - det er stort set det halve af byen. De mister nu et fællesareal, og alle kommer og spørger mig: Hvor skal vi nu være? Etape et i Langeskov Park var det store motionscenter i to etager, der har tiltrukket 700 medlemmer. Etape to skal efter de gamle planer huse cafeteria og multihal - og det er ifølge Poul Erik Grønfeldt på høje tid at få det bygget. - Vi skal jo muligvis også finde plads til aktiviteter fra de barakker i Birkende, der skal rives ned, påpeger han.

Vække genklang i hele landet - Det er supergodt at samle aktiviteter i Langeskov Park, men det kræver, at vi har pladsen, for at det blive godt. I øvrigt mener jeg, at det, vi nu skal til at bygge i etape 2, er det helt rigtige sted at placere biblioteket - det vil give den bedste synergi med skolen, og det vil give brugerne den gode udsigt ud overboldbanerne. Og det kan der blive plads til, fordi tiden er løbet fra et stort cafeteria. Vi ved jo, at det ikke længere er muligt at finde forpagtere til den slags. Poul Erik Grønfeldt understreger, at han er glad for, at også biblioteket skal ind i Langeskov Park, det er mere noget med tidsplanen, der bekymrer. - Det er den rigtige vej at gå at skabe et sted, hvor hele byen kommer, og hvor de forskellige funktioner kan udnytte hinandens ressourcer. Jeg er sikker på, at når det her engang er færdigudbygget, så vil det vække genklang i hele landet.