Langeskov: Kvindelig beboer overraskede indbrudstyv

Lidt efter kl. 17 kom en kvinde kørende hjem til boligen på Syrenvej i Langeskov, hvor hun så en mand ved et af husets vinduer.

Manden stak af, da han fik øje på kvinden. Det viste sig, at han havde været i gang med at afliste et vindue i et forsøg på at bryde ind i huset.

Kort tid efter blev manden bag det mislykkede indbrudsforsøg fundet i nabolaget, hvor han forsøgte at gemme sig i en kælderskakt. Et vidne tilbageholdt manden, indtil politiet dukkede op.

- Han gæster i øjeblikket Politigården, siger vagtchef ved Fyns Politi, Lars Fredensborg om manden, der er årgang 1970.