Langeskov: Når borgerforeningen i Langeskov fredag 20. september lukker de første gæster ind på Langeskov Kræmmermarked, er det 30. gang det sker. Markedet lukker søndag 22. september

Er man på jagt efter gode kræmmerfund, så er Langeskov Kræmmermarked stedet at besøge. Markedets mange udskænkningstelte har igen i år hentet musikere ind fra alle egne af landet.

Fredag byder på rockmusik i bedste Volbeat "Tributestil", når Guitar Rebels indtager scenen i Markedsteltet. Hvis der i stedet ønskes en mere stille start på de tre dages fest, kan man starte i Bar Syd, hvor Peter Pahnzen spiller de gode sange, alle kan synge med på.

Områdets linedanceklubber har lovet at holde dansegulvet varmt med opvisning i Saloonen, når der ikke spilles countrymusik på scenen. Saloonen byder i år velkommen til blandt andre Nanna Larsen and The Mulligans, Birger Steiwer og AJ & the Dirty cowboys.

Kræmmerkroens bænke bliver med garanti fyldt, når Gasoline vender tilbage, og Keinstein giver den fuld knald søndag eftermiddag.

Markedets største telt, Markedsteltet, lægger lørdag borde til et gratis sildebord, og om eftermiddagen er der mulighed for, at de kreative sjæle kan slippe kreativiteten løs ud i bagekunsten i en lagkagekonkurrence i Bar Syd. De tre dommere er faglærer og konditor fra Kold College Pia Grønnegaard, Kirsten Thur fra den Store Bage dyst og Sven Rinken bestyrelsesmedlem i Kokkeforeningen.

Søndagen starter med markedsgudstjeneste. Søndag vil også være dagen, hvor børnene endnu engang bringes i fokus. Her besøger de altid populære Paw Patrols markedet.